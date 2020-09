POZZUOLI – E’ stata disposta la chiusura definitiva di un’attività commerciale per la vendita di prodotti ortofrutticoli a Monterusciello. Dopo il blitz del Nas insieme all’Asl Napoli 2 nord, il comune di Pozzuoli con un’ordinanza sindacale ha disposto la cessazione dell’attività che avveniva all’interno di un capanno in ferro lungo via Monterusciello. Due le criticità emerse durante i controlli avvenuti lo scorso 12 settembre: carenze igienico-sanitarie all’interno del capannone e mancanza dell’autorizzazione per la vendita. In quest’ultimo caso il titolare, nonché proprietario della struttura dove avveniva la commercializzazione dei prodotti, non aveva presentato la Scia presso gli uffici comunali.