RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Il grido d’allarme lanciato dai residenti dei 54 alloggi a Monterusciello è stato ascoltato. Dopo la pubblicazione della segnalazione sul nostro giornale, relativa al crollo di calcinacci dalle palazzine di via de Curtis, sono stati effettuati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza richiesti dalle famiglie del posto. «Un piccolo passo in avanti. Ora spero che mettano in sicurezza anche i palazzi che cadono a pezzi giorno dopo giorno», scrive un cittadino.