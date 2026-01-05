Solfatara, dove la terra fuma: a Pozzuoli una mostra fotografica

POZZUOLI – Sabato 10 gennaio alle ore 10.30, nella Galleria d’Arte “Spazio M’Arte” sita nel centro storico di Pozzuoli, sarà inaugurata la mostra fotografica “Solfatara. Dove la terra fuma” di Maurizio Silva. L’iniziativa, organizzata e promossa congiuntamente dal Rotary Club Isola di Procida e dal Rotary Club Campi Flegrei, rientra nel quadro delle attività afferenti al Forum dei Campi Flegrei che raggruppa diversi Club del Distretto 2101 del Rotary International. Con questa mostra fotografica Maurizio Silva restituisce allo sguardo collettivo uno dei luoghi più emblematici dei Campi Flegrei, trasformandolo in racconto visivo. Le immagini in esposizione scavano nel paesaggio come farebbe un geologo dell’anima. Vapori, crepe, superfici aride e mute diventano segni di un dialogo costante tra natura e tempo. La fotografia, in questo percorso, non è mera documentazione, è atto interpretativo capace di rendere visibile la tensione che attraversa la Solfatara, sospesa tra bellezza e inquietudine. La Solfatara non è solo un luogo: è una soglia. Un confine instabile tra ciò che appare e ciò che si muove sotto la superficie, tra il silenzio della pietra e il respiro profondo della terra

L’INAUGURAZIONE – Una riapertura simbolica di quel sito da sempre meta turistica, ma soprattutto luogo di studi geologici e di monitoraggi multiparametrici vulcanici all’avanguardia, seguiti con grande interesse e attenzione dalla comunità scientifica mondiale. Ogni fotografia di Silva sembra attendere lo spettatore, chiedendogli tempo e attenzione. È un tempo lento, geologico, che contrasta con la velocità del presente e richiama a una responsabilità più ampia: quella di custodire i luoghi, comprenderli, raccontarli. All’inaugurazione della mostra interverranno Salvatore Di Liello, Rotary Club Isola di Procida e professore ordinario di Storia dell’Architettura all’Università degli Studi di Napoli Federico II, e Fabrizio Pisani Massamormile, Rotary Club Napoli Castel Sant’Elmo, geologo. Porteranno il saluto dei due Club organizzatori i rispettivi Presidenti, Osvaldo Di Dio ed Ester Patrizia Vastarella assistiti da Raffaella Salvemini, componente della Commissione Distrettuale Punti di Ascolto-Violenza di Genere, e dal Consigliere del Club flegreo Luca Dell’Isola che ospiterà la mostra nella sua galleria. Un percorso di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio attraverso la fotografia, esemplare strumento di consapevolezza e partecipazione.