La “rinascita” riaccende i riflettori sulla Darsena di Pozzuoli: nuovo spettacolo alla vigilia dell’Epifania

POZZUOLI – La fioritura e il Rione Terra come simboli della rinascita della città. Sarà questo il tema del quarto e ultimo appuntamento con il “S’Move Festival” organizzato alla Darsena di Pozzuoli. L’evento andrà in scena domani, lunedì 5 gennaio (a partire dalle ore 18 fino alle 24), con il consueto aperitivo della vigilia dell’Epifania. Dopo il successo del 31 dicembre, che ha fatto registrare oltre diecimila presenze, i riflettori si accenderanno nuovamente sull’antico porticciolo dei pescatori. Ospiti musicali della serata saranno Kirollus e Tonno Disko, giovani DJ riconosciuti nel panorama dei festival internazionali di musica elettronica, per la prima volta insieme in un set back-to-back in Italia. Con loro Alex Bohemien e tutta la crew di “Adunanza”, l’etichetta discografica puteolana che con la sua musica ed i suoi party è apprezzata in tutta Europa. Il warm up è affidato ad Alfio Pienne.

LA COMUNITA‘ – “Il progetto è un percorso video e artistico che racconta le radici storiche e simboliche di Pozzuoli attraverso quattro fasi narrative, ciascuna legata a luoghi, metafore e linguaggi espressivi differenti. Un viaggio che parte dalle origini greche, attraversa il mare come spazio di prova e trasformazione, incontra la storia e approda alla fioritura nel cuore della città. Un racconto in cui storia, arte e suono si intrecciano per celebrare l’identità di Pozzuoli e della sua comunità.” spiega Salvatore Buonanno, uno dei nove titolari delle attività che fanno parte del comitato Darsena-Pozzuoli che da quattro anni è impegnato in un’attività di promozione e valorizzazione del territorio. La serata è stata presentata sui canali social mediante un video – realizzato dal videomaker Vincenzo Maddaluno – ambientato sul Rione Terra, primo nucleo abitativo della città, quale simbolo di una radice destinata alla fioritura.

GLI EVENTI – Gli eventi del “S’Move Festival” sono realizzati attraverso una campagna di autofinanziamento da parte del comitato Darsena-Pozzuoli a cui si aggiunge un supporto economico da parte del comune di Pozzuoli. Per la serata del 5 gennaio, così come è avvenuto per i tre precedenti appuntamenti (6-26-31 dicembre) l’amministrazione comunale metterà a disposizione una serie di aree di sosta tutt’intorno al perimetro della città e un servizio di navette gratuito. Gli accessi alla Darsena saranno aperti in via Cavour (adiacente Piazza 2 Marzo-Tunnel Tranvai) e in Corso della Repubblica, nei pressi della chiesa di Santa Maria delle Grazie.