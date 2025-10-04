Slot machine installate abusivamente: denunciato titolare di sala scommesse

FRATTAMAGGIORE – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio a Frattamaggiore. In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore con l’ausilio di personale dell’ASL Na 2, hanno identificato 54 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, controllato 30 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e contestato 5 violazioni del Codice della Strada. Ancora, gli operatori hanno effettuato un controllo a due attività commerciali e ad una di queste è stata imposta la chiusura ad horas per ragioni igienico-sanitarie mentre, il titolare di un’altra attività commerciale è stato denunciato per aver installato abusivamente slot machine e per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti; l’uomo è stato, altresì, sanzionato amministrativamente per mancanza della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per la somministrazione di alimenti e bevande, per un ammontare totale di 5000 euro.