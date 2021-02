RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile direttore, sono una mamma di un alunno dell’istituto Guido Tassinari di Pozzuoli e la contatto perché vorrei il vostro aiuto in merito ad una situazione incresciosa che si è creata. Premetto che l’istituto è di proprietà di un privato e viene gestito da città metropolitana. Il 5gennaio ci arriva una circolare dicendo che la scuola resta interdetta per indice di vulnerabilità sismica fino a data da destinarsi. Tralasciando i perché e i per come ci avevano detto che un nuovo ingegnere della Federico II avrebbe effettuato un ulteriore sopralluogo per verificare la veridicità della relazione precedente. Ovviamente ancora dobbiamo avere notizie a riguardo e avevano detto che in caso di riapertura della scuola gli alunni sarebbero stati smistati in altri istituti. Ovviamente i ragazzi sono ancora a casa…..vi chiedo se con i vostri mezzi riuscite a sbloccare questa situazione. Grazie! (Dora R.)