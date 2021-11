POZZUOLI – E’ in programma domani a Pozzuoli il convegno dal titolo “Sistema duale: risorsa per i giovani, le imprese e lo sviluppo”. Si tratta della manifestazione conclusiva del percorso formativo annuale IEPF “Operatore della ristorazione- indirizzo: servizi di sala e bar – II annualità”. L’appuntamento è per lunedì 8 novembre alle 16.30 nell’aula consiliare di Palazzo Migliaresi, al Rione Terra. L’evento è organizzato da Gesfor – ente di formazione ed Anpal.

GLI INTERVENTI – Saluti Istituzionali: Vincenzo Figliolia, Sindaco di Pozzuoli; Introduce e coordina: Nicola Costagliola, Gesfor Pozzuoli; Relazione introduttiva: Michele Raccuglia

Responsabile ANPAL Servizi – Macroarea Sud-Ionica. Interventi: Antonio Minieri, Assessore Pubblica Istruzione del Comune di Pozzuoli; Lucia Basciano, Assessore alle Politiche Sociali

del Comune di Bacoli; Teresa Coppola, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Monte di Procida; Testimonianze: Rappresentanti Istituti del territorio; Allievi e docenti dei corsi IeFP Gesfor; Consegna attestati corsisti anno formativo 2020/2021. Conclusioni: Armida Filippelli, Assessore Regionale alla Formazione Professionale.