Sicurezza e cultura: al Pareto di Pozzuoli successo per la giornata della legalità – LE FOTO

POZZUOLI – Giornata della legalità all’Istituto Statale Tecnico Economico e Tecnologico V. Pareto di Pozzuoli, dove si è tenuta una conferenza dal titolo “Crescere nella legalità – In cammino verso un futuro senza mafie”, dedicata a Don Peppe Diana. Un importante momento di riflessione e confronto proposto dalla dirigente dell’istituto Rosalba Morese, che ha visto la partecipazione attiva di studenti, docenti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti istituzionali con l’obiettivo di discutere sulle forme di violenza che coinvolgono oggigiorno sempre di più i più giovani. Alla mattinata, moderata dal professor Andrei Della Gatta e dalla professoressa Lucia Vulcano, dopo i saluti istituzionali della dirigente e del professor Francesco Fusco docente dell’Istituto e attivista di Libera, sono intervenuti ospiti di grande rilievo: il Vescovo della Diocesi di Pozzuoli S.E.R. “Monsignor Carlo Villano”; il tenente dei Carabinieri di Pozzuoli Maria Virgilio; per Libera Napoli Carmine Marino; la Capo scout del gruppo Casal di Principe 1° di Casal di Principe Gabriela Patricolo. Al centro del dibattito, la sicurezza che parte dalla cultura, dall’educazione e dalla prevenzione per promuovere i valori della legalità, del rispetto e del senso civico a partire dalla scuola come luogo privilegiato di aggregazione e socializzazione, per la crescita sana e civile delle nuove generazioni.

