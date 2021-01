POZZUOLI – Dopo tanta attesa e tante polemiche lunedì anche gli studenti delle medie potranno tornare a scuola. Poi, dal 1 febbraio, toccherà anche a quelli delle superiori. Lo ha deciso la Regione Campania dopo le due sentenze del TAR. Pertanto, tutti gli alunni delle scuole medie e quelli delle scuole superiori nell’arco di una settimana potranno riprendere le lezioni in presenza, ferme dallo scorso ottobre a causa della seconda ondata di Covid-19. Finora il rientro a scuola aveva interessato prima le materne, poi via via le cinque classi delle elementari. Da lunedì 25 toccherà alle medie, mentre lunedì 1 febbraio sarà la volta delle superiori.