Sequestrato autolavaggio: denunciato il titolare

QUALIANO – I Carabinieri del Nucleo Forestale di Pozzuoli hanno effettuato un controllo in un impianto di autolavaggio di Qualiano al fine di accertare la gestione dei reflui e dei rifiuti prodotti. A seguito dell’ispezione dell’impianto, è stato accertato che i fanghi della depurazione non venivano rimossi da tempo dalle vasche del depuratore, per cui la depurazione delle acque di lavaggio non avveniva. Inoltre, i militari hanno accertato che la pavimentazione dell’autolavaggio si presentava ammalorata, compromettendo l’impermeabilizzazione e quindi con infiltrazione nel sottosuolo delle acque di lavaggio. I militari hanno posto sotto sequestro l’attività di autolavaggio in violazione delle norme che regolano il deposito temporaneo dei rifiuti e la gestione illecita degli stessi, oltre alla violazione dell’immissione nel sottosuolo delle acque reflue industriali. Il titolare dell’autolavaggio, un uomo di 54 anni del luogo, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.