Sequestrati cento chili di cozze nel porto di Pozzuoli

POZZUOLI – I militari della Guardia Costiera di Pozzuoli questa mattina hanno sequestrato cento chili di cozze nel porto flegreo. Durante un’attività di controllo nel mirino è finito un privato che deteneva a bordo della propria imbarcazione i mitili di ignota provenienza. L’uomo, che non è stato in grado di giustificarne la provenienza né il perché detenesse tale quantitativo probabilmente destinato al mercato nero, è stato sanzionato per abusiva detenzione di prodotto ittico non tracciato, unitamente a ulteriori irregolarità nella tenuta dei documenti di bordo per un ammontare di 1674 euro.

LA PROVENIENZA – Le cozze, rinvenute peraltro in dubbio stato di conservazione, sono state distrutte contestualmente, mediante l’impiego della dipendente M/V CP 573, a seguito di inabissamento in alti fondali. I prodotti ittici provenienti dalla pesca INN (illegale, non dichiarata o non regolamentata) risultano particolarmente pericolosi per il consumatore, in quanto carenti della documentazione atta a individuare le varie fasi di preparazione e commercializzazione di un prodotto ittico.