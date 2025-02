Sequenza di scosse a Pozzuoli: la scossa più forte di magnitudo 2.1

POZZUOLI – Una sequenza di scosse ha avuto inizio questo pomeriggio alle 18:13, localizzate tutte in zona Agnano-Pisciarelli. Gli eventi rilevati dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano finora sono nove: tra questi le più rilevanti sono state due di magnitudo 2.1 e una di magnitudo 1.9. Le zone in cui sono stati avvertiti i fenomeni sismici sono, in particolare, la zona alta di Pozzuoli, la Solfatara, via Napoli, Largo Palazzine, via Campana e via Artiaco e nelle vicine periferie del napoletano.