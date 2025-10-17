Scossa di magnitudo 2.5 a Pozzuoli, tremano tutti i Campi Flegrei

POZZUOLI – Tremano ancora i Campi Flegrei. Nella tarda serata di venerdì una scossa ha allarmato la popolazione. L’evento di magnitudo 2.5 ± 0.3 è stato localizzato nei pressi della Tangenziale di Napoli, altezza Monte Barbaro, ad una profondità di 2,97 km. Secondo le prime segnalazioni la scossa si sarebbe avvertita chiaramente in tutta la città di Pozzuoli, nei quartieri di Monterusciello e Licola, ad Agnano-Pisciarelli e nei vicini comuni di Bacoli e Quarto. In tanti hanno segnalato un forte boato, che avrebbe accompagnato la scossa durata pochissimi secondi. Al momento non si segnalano particolari criticità.