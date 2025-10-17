POZZUOLI/ Liquami scaricati sulla spiaggia a Licola Mare: 3 persone denunciate

POZZUOLI – Nella mattinata di oggi, a seguito di una segnalazione pervenuta presso la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, personale militare è intervenuto tempestivamente in località Licola Mare (Comune di Pozzuoli), per verificare

ed eventualmente interrompere uno sversamento illecito di reflui fognari. I militari, non appena giunti sul posto, hanno riscontrato la presenza di due soggetti intenti a scaricare reflui lungo l’arenile, provocando un grave danno all’ambiente. L’intervento immediato ha consentito di bloccare lo sversamento prima che potesse arrecare ulteriori danni all’ecosistema marino e costiero.

LE DENUNCE – Le preliminari indagini, sebbene ancora in corso, hanno consentito di deferire tre soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, della condotta illecita. La competente Autorità Giudiziaria, immediatamente informata di quanto accertato, disponeva il sequestro dell’area interessata, di parte della condotta fognaria ricadente in area privata e degli strumenti utilizzati per lo sversamento.