Scossa a Pozzuoli, Borrelli (AVS): «Messa in sicurezza degli edifici è obiettivo primario. Accelerare iter per sgravi fiscali per edifici»

POZZUOLI – «La nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 della scala Richter con epicentro Pozzuoli, avvenuta intorno alle 8.44 del mattino, è la più forte tra quelle registrate negli ultimi anni. Avvertito da buona parte della popolazione locale, l’evento sismico è motivo di preoccupazione per i cittadini che, pur convivendo da sempre con questi fenomeni, hanno posto da tempo la questione dei danni ai fabbricati provocati dalle continue scosse. Già lo scorso 1 giugno una delegazione delle rappresentanze istituzionali dei comuni dell’Area Flegrea interessati dal fenomeno con i vertici della Regione Campania e dell’Osservatorio Vesuviano ha svolto un’audizione alla Camera, su mia richiesta, per ottenere facilitazioni e sgravi fiscali per le opere di manutenzione e messa in sicurezza dei fabbricati dell’area flegrea come previsto da un ordine del giorno che ho proposto in parlamento e che è stato votato a unanimità con il parere positivo del governo. Lo ritengo un sostegno concreto per una popolazione costretta a convivere quotidianamente con il bradisismo con l’obiettivo primario della messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici e privati. Ho parlato nuovamente stamattina con il presidente della Commissione Finanze, Marco Osnato, affinchè si acceleri l’iter burocratico per approvare un decreto che fornisca così un valido strumento di prevenzione dei danni alla cittadinanza». Lo ha dichiarato il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli membro della commissione finanze alla camera.