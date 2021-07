POZZUOLI – Uno scooter distrutto e a poca distanza, a terra, un casco. È quanto è stato rinvenuto nei pressi del centro commerciale di Monterusciello, in via Modigliani. Il mezzo è a terra, forse dopo un incidente o un tentativo di rapina, anche se non si esclude che sia stato portato lì dopo un furto e poi abbandonato. Nessuna traccia invece del proprietario.