Scommesse clandestine: nei guai titolare e dipendente di agenzia

BAGNOLI – I militari della compagnia di Bagnoli, con il prezioso contributo del Nas e del Nucleo cinofili, hanno setacciato strade e locali dei quartieri di Fuorigrotta, Soccavo e Bagnoli. Identificate 54 persone di cui 27 già note alle forze dell’ordine. Nella lente dei controlli anche la lotta alle scommesse clandestine. I carabinieri e il personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli – ufficio di Napoli hanno denunciato due persone. Gli indagati – un dipendente e il rappresentante legale di un’agenzia di scommesse a viale Traiano – avrebbero raccolto scommesse utilizzando circuiti web clandestini con siti non autorizzati. I due devono rispondere di “intermediazione illecita nella raccolta di scommesse e raccolta di scommesse sportive senza licenza”. Le ricevute da gioco illecite sono state sequestrate. In un locale commerciale di via Carlo Duilio i carabinieri del Nas hanno trovato 15 chili di prodotti alimentari surgelati privi di tracciabilità e contestato alcune carenze igienico sanitarie. Denunciato un 19enne trovato alla guida di una lancia Y senza aver mai conseguito la patente. Setacciate anche le aree comuni del fabbricato condominiale di via Bagnoli 660. Lì i militari hanno trovato un pugnale e una decina di grammi di hashish pronte per essere vendute al dettaglio.