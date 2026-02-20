Cumana, riapre la tratta Montesanto-Torregaveta «Ma i treni ogni 15 minuti sono un miraggio»

POZZUOLI – «Domani, sabato 21 febbraio, finalmente riaprirà il tunnel del monte Olibano e, di conseguenza, i treni della Cumana riprenderanno a percorrere tutta la tratta da Montesanto a Torregaveta. finalmente Pozzuoli tornerà ad essere collegata, almeno per il minimo indispensabile. – è quanto fanno sapere gli attivisti di “Curre Guagliò”, Movimento Flegreo per il Trasporto Pubblico – In questi lunghi mesi di disservizio siamo stati per strada e sulle stazioni a volantinare e parlare con le persone, a sottolineare che non dobbiamo abituarci al peggio. E lo ribadiamo anche stavolta! Le promesse fatte da EAV, esattamente un anno fa, in un comunicato del 19 febbraio 2025, ci sembrano lontanissime: un treno ogni 15 minuti nel 2026 e di uno ogni 10 minuti nel 2027! Per il giorno della riapertura, il 21 febbraio, ci aspetta una sorpresa: a pochi giorni dalla riapertura infatti non c’è alcuna tabella oraria e le tradizionali corse con cadenza ogni venti minuti non sono affatto garantite. È molto probabile che quindi la riapertura dell’intera tratta, a più di un anno dalla prima interruzione, garantirà servizi inferiori a quanto accadeva fino al dicembre 2024. E non dimentichiamoci poi della stazione di via Fasano che è ancora incompleta, lasciando ancor tutta una fetta di popolazione che abita in quella zona priva del diritto al trasporto pubblico! Per noi del Movimento Flegreo per il Trasporto Pubblico la riapertura della tratta Torregaveta-Montesanto è un primo risultato, che rispetta un impegno preso dai dirigenti EAV con i rappresentanti dei cittadini, ma non abbasseremo l’attenzione sui tanti altri problemi che viviamo in quanto pendolari, finché Pozzuoli non avrà finalmente un trasporto pubblico efficiente e capillare che ci permetta di vivere quotidianamente e pienamente le nostre città!»