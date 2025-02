Sciame sismico in corso a Pozzuoli: la scossa più forte nel pomeriggio

POZZUOLI – L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato il secondo bollettino relativo allo sciame sismico in corso dalle 16:20 di oggi a Pozzuoli e nel resto dei Campi Flegrei. Finora sono stati rilevati in via preliminare 15 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 ( 15 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.5 ± 0.3. Due sono le scosse superiori alla magnitudo 1.0: una di 1.1 registrata alle 16:37 e una di 2.5 registrata tre minuti prima, alle 16:34. Attualmente lo sciame è ancora in corso anche se non si registrano scosse di particolare entità.