Sciame sismico, il sindaco di Pozzuoli rassicura e precisa: «No è consigliabile riversarsi in strada»

POZZUOLI – «Da questa mattina è in corso uno sciame sismico. Al momento la scossa più forte registrata è stata di magnitudo 3.1. Non si registrano danni a persone o cose. L’inizio dello sciame sismico subito dopo l’ingresso delle scuole ha generato in alcuni plessi agitazione. Ricordiamo che il contatto con l’Osservatorio Vesuviano è costante» è quanto fa sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni in seguito allo sciame sismico che questa mattina ha colpito la città di Pozzuoli. «La paura è comprensibile, – ha detto Manzoni – ma in assenza di comunicazioni ufficiali da parte del Comune o degli Istituti Scolastici, non è consigliabile riversarsi in strada con le auto e sostare nei pressi delle scuole, creando situazioni di disagio per la viabilità. Gli Istituti scolastici, in caso di evento o di sciame sismico, seguono protocolli codificati, che prevedono che gli allievi si riuniscano nelle aree di attesa fino al termine dell’evento e rientrino in aula alla sua conclusione. Il ritiro anticipato degli alunni minorenni e l’uscita anticipata degli alunni maggiorenni sono consentiti in ogni occasione».