Sciame sismico, il sindaco di Pozzuoli “Famiglie da sgomberare”

POZZUOLI – «Nel momento in cui arrivano vigili e verbale dei tecnici procederemo allo sgombero della famiglie. Nel frattempo sono state diffidate, stiamo ultimando verifiche. Non ci sono ulteriori segnalazioni.» È quanto ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni a margine di un incontro tenuto questa mattina presso la sede della Protezione Civile «L’amministrazione c’è, è presente. Stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze, la sinergia funziona. La Prefettura è sempre presente, abbiamo fatto monitoraggio sul territorio. Solo due criticità, un cantiere dell’Eav e un costone alle spalle di un’abitazione a Via Napoli. Con molta probabilità dobbiamo fare degli sgomberi. I controlli di routine, scuola e anidride carbonica, sono in atto».