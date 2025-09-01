Sciame sismico ancora in corso a Pozzuoli: registrate 119 scosse, la più forte di magnitudo 4.0

POZZUOLI – Dalle 16:09 di ieri è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, in particolare a Pozzuoli epicentro di gran parte dei fenomeni sismici. Finora sono stati rilevati in via preliminare 119 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (119 localizzati) e una magnitudo massima Md = 4.0 ± 0.3. La scossa più forte è stata registrata alle 04:55 di oggi con epicentro tra via Giacinto Diano e Corso Terracciano, nella parte alta della città di Pozzuoli. In queste ore sono in corso attività di verifica su edifici pubblici e privati. Al momento è stata disposta l’evacuazione di un edificio a via Napoli. Nella stessa zona parte di un costone è franato a seguito del forte sciame sismico.