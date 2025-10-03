Sciame sismico ancora in corso a Pozzuoli: registrate 55 scosse

POZZUOLI – Sono 55 finora le scosse rilevate dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano che stanno monitorando lo sciame sismico in corso dalle 16:38 di ieri a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea. L’evento più forte resta quello di magnitudo massima Md = 2.7 ± 0.3 rilevato alle 19:57 di giovedì con epicentro nella zona alta della città. Le scosse sono andate avanti per tutta la notte fino all’alba di oggi. In particolare due di magnitudo 2.2 (alle ore 05:11 e alle 06:13) sono state sentite in gran parte della città e nei quartieri di Monterusciello, Licola e Agnano Pisciarelli.