Pozzuoli per Gaza e la Palestina: bandiera sulla chiesa alla Darsena «Il mare unisce»

POZZUOLI – Nel giorno dell’abbordaggio alle imbarcazioni della Flotilla dirette a Gaza, Pozzuoli scende in campo accanto ai gazawi vittime del genocidio da parte di Israele. «Il mare, come la musica, non divide: unisce!» è lo slogan che accompagna l’iniziativa promossa dagli organizzatori del “Pozzuoli S’move Festival” che per l’occasione hanno affisso una grossa bandiera palestinese sulla facciata della chiesa dell’Assunta a mare, alla Darsena. Un segno di vicinanza, sostegno e solidarietà alle vittime del massacro israeliano.