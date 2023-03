Sciame sismico a Pozzuoli: la scossa più forte sveglia la città

POZZUOLI – Sciame sismico in corso a Pozzuoli. Gli eventi sono stati registrati dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano a partire dalle 06:24. Alle 7 del mattino sono stati già rilevati in via preliminare 7 terremoti. La scossa più forte, localizzata nell’area Solfatara – Pisciarelli, è stata avvertita alle 06:24, alla profondità di 2.4 km con magnitudo 2.6.

I CONTROLLI SUL TERRITORIO – Forte lo spavento dei cittadini che sono stati tirati giù dal letto. La gente ha segnalato di aver avvertito un boato e di aver visto i vetri e i lampadari tremare. Sono, intanto, in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari della Protezione.