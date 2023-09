Sciacallaggio sul bradisismo a Pozzuoli, audio WhatsApp crea allarme «Al comune con gli zaini per scappare» Il sindaco annuncia querela

POZZUOLI – «Ragazzi stamattina stavo sopra al Policlinico e parlando con delle persone ho beccato una persona che lavora all’interno del comune a Pozzuoli e mi ha spiegato una cosa, mi ha detto che probabilmente questo vulcano sicuramente si sveglierà e sono “cxxxi” amari. Questi che stanno all’interno del comune devono prepararsi uno zaino per l’evacuazione e in pratica non hanno avvisato nessuno perché non lo possono dire. Però a noi già hanno detto che dobbiamo preparare questo zaino dove mettere le cose più necessarie, così uno se lo tiene già pronto.» E’ questo il contenuto di un audio della durata di 2:07 minuti che fa sciacallaggio sul fenomeno del bradisismo a Pozzuoli. Secondo la persona che parla ci sarebbe un imminente pericolo di eruzione che avrebbe spinto dirigenti e dipendenti comunali a preparare, ognuno di loro, uno zaino con effetti personali da tenere pronto per l’emergenza. Nella suo delirante e alquanto fantasioso racconto l’autore dell’audio aggiunge particolari ancora più assurdi, affermando che il fantomatico pericolo di eruzione sarebbe stato nascosto alla popolazione «per non allarmare la popolazione altrimenti succede il caos. Ha detto -facendo riferimento al suo fantomatico interlocutore – questa è una cosa che hanno detto solo a noi” e poi mi ha spiegato che tra Ischia e Procida sotto al mare c’è un altro vulcano e nel caso dovesse esplodere il nostro vulcano, se non esplode da sopra al tappo automaticamente esplode da sotto e spacca tutto. Ciò comporta la lesione di quello lì che sta in acqua, in mare, e viene automaticamente anche il maremoto. Ho chiesto perché non ce lo dicono e mi ha risposto che “sono cose che ci hanno detto solo a noi, abbiamo fatto delle assemblee speciali solo per noi all’interno. Io sinceramente da cristiano posso avvisare chi avviso e lui l’ha detto a me”».

LA CONDANNA – Audio totalmente falso che ha scatenato l’immediata condanna da parte del sindaco Gigi Manzoni che ha annunciato di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine: «Da giorni sentivo voci su un messaggio vocale che girava tra la popolazione tramite alcuni social. Questa mattina è arrivato anche a me, e devo dire che il contenuto dell’audio è davvero delirante. Un messaggio vocale in cui si accenna addirittura ad “assemblee speciali”, alle quali evidentemente non sono stato invitato, durante le quali “qualcuno” avrebbe consigliato ai dipendenti comunali di preparare uno zaino per un’imminente evacuazione. Se al primo ascolto la reazione è stata quasi di divertimento, per la quantità di assurdità contenute, ho ritenuto di non poter tacere su una vicenda come questa. Sono mesi che invito ad ascoltare solo le fonti ufficiali, che sono le uniche in grado di dare le giuste informazioni. Il bradisismo è un fenomeno che dobbiamo affrontare con l’attenzione che merita, ma senza allarmismi ingiustificati. Pertanto, la prossima settimana consegnerò alle forze dell’ordine il vocale e procederò a sporgere un esposto per procurato allarme contro l’autore del messaggio, al momento ignoto. Non ho intenzione di consentire a nessuno di alimentare le comprensibili paure dei miei concittadini, ed impedirò a chiunque, con i mezzi a mia disposizione, di diffondere falsità su una questione tanto delicata. Invito tutti coloro che hanno ricevuto quel messaggio a non inoltrarlo e a continuare ad informarsi solo ed esclusivamente tramite i canali ufficiali.»