CALCIO/ “Poca” Puteolana ma basta per la prima vittoria

POZZUOLI – La vittorie scacciano pensieri, preoccupazioni ed allentano se possibile le pressioni intorno ad una squadra costruita per vincere nel campionato di Eccellenza. La Puteolana 1902 quest’oggi raccoglie in casa i primi tre preziosissimi punti del campionato, giocando una partita di impegno, concreta senza troppi fronzoli, riuscendosi ad imporre su un Casoria anonimo e privo di iniziativa. Gli uomini di De Michele non brillano né convincono di certo dal punto di vista del gioco risultando talvolta opachi e privi di idee, ma riescono grazie soprattutto ad una seconda parte di gara molto intensa dal punto di vista agonistico, a portare a casa l’incontro grazie ad una rete di Alvino.

LA VITTORIA – La Puteolana 1902 batte dunque il Casoria con il risultato di 1-0 nel terzo turno del campionato di Eccellenza. Granata in campo con un insolito tandem di attacco Prisco-Pisani coadiuvati da Laringe e Alvino sugli esterni. La trazione offensiva non paga in avvio dove è il Casoria a dare l’impressione di poter far proprio l’incontro complice una Puteolana poco convinta e disattenta in fase difensiva. Gli ospiti non hanno grosse occasioni da reti ma riescono a rendersi pericolosi in più di una circostanza. Le manovre granata sono affidate alle scorribande del solito Laringe. Il numero 7 granata è molto abile a superare l’uomo seminando il panico tra la retroguardia napoletana; non è altrettanto lesto a servire per i compagni, l’assist in grado di metterli in condizioni di poter andare in rete. Per il Casoria, Guglielmo è il più attivo dei suoi; anch’egli però non crea nessun particolare grattacapo alla retroguardia granata. Il primo tempo si chiude a reti bianche con le due squadre in campo che paiono equivalersi senza particolari occasioni da una parte e dall’altra.

IL VANTAGGIO – Nella ripresa il Casoria sembra letteralmente sparire dal campo. Come si è detto, merito anche di un buon agonismo da parte dei Diavoli Rossi che sfruttano bene il momento e riescono a portarsi in vantaggio grazie ad una manovra pregevole di Alvino che sfrutta una sponda, entra in area di rigore, e deposita il pallone in rete. La Puteolana sembra amministrare bene il vantaggio senza concedere troppo all’avversario per una buona mezz’ora di gara. Sul finale il Casoria riesce a prendere campo portandosi in avanti ma in maniera piùttosto disordinata. Ospiti che non riescono ad approfittare di una disattenzione difensiva granata su un cross dalla sinistra, mancando l’impatto con il pallone che poteva costar loro il pareggio.

Tabellino:

PUTEOLANA: Pirone, Rosolino (60′ Sanguineti), Calone (60′ Di Finizio), Rinaldi, Aliperta, Pesce (74′ Palumbo), Vitale, Laringe (79′ Cuomo), Avino (68′ Catinali), Prisco, Pisani. All.: De Michele

CASORIA: Santangelo, Carannante (74′ Esposito), Severino, Teracciano, Francese, De Rosa (65′ Auriemma), Giordano, Grieco, Guglielmo (77′ Porzio), Salim (84′ Barra), Esposito (51′ Calise). All.: Perrella

Marcatori: 51′ Alvino

Ammonizioni: Pesce, Aliperta – Grieco, Salim, Giordano

Espulsioni: Prisco – Francese