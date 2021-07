POZZUOLI – Non ce l’ha fatta Marco Rocco, il 24enne di Pozzuoli rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto domenica scorsa in via Artiaco, nei pressi del “bar Mauro”. Il giovane è spirato verso le 7.30 di questa mattina nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. La salma è stata sequestrata dal pubblico ministero di turno e trasferita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli dove nelle prossime 48 ore sarà effettuata l’autopsia.

IL DRAMMA – L’incidente è avvenuto alle 13.30 di domenica scorsa, all’altezza del civico 220 di via Artiaco. Il 24enne era in sella alla sua moto quando è entrato in collisione con un fuoristrada alla guida della quale c’era un militare americano. Dopo la rovinosa caduta le sue condizioni erano apparse subito gravi. Sul posto erano intervenuti gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli, i carabinieri del reparto radiomobile e i sanitari del 118.

LE INDAGINI – Dopo il decesso è scattata l’accusa di omicidio stradale per il militare americano coinvolto nell’incidente. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.