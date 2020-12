MONTE DI PROCIDA – Positivi in calo sul territorio di Monte di Procida. Nella giornata di ieri si registrano un nuovo caso di coronavirus e due guarigioni. I montesi attualmente positivi sono 57. Nessuno è ospedalizzato. «È un dato di cui non possiamo che essere contenti, ma che non può e non deve farci rilassare. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: arrivare a zero casi. Teniamo ancora duro in questi giorni di festa, rispettiamo tutte le regole ed evitiamo la terza ondata – dichiara il sindaco Giuseppe Pugliese – È l’unica scelta che abbiamo. È stato un anno duro per tutti, per alcuni più che per altri, ma la guerra non è ancora finita. Facciamoci forza e resistiamo ancora un po’».