Scempio sul manto erboso dello stadio di Pozzuoli: dov’è l’assessore sempre sul pezzo?

POZZUOLI – «Dov’è l’assessore ai lavori pubblici, sport e manutenzione impianti sportivi di Pozzuoli? Ha visto lo scempio perpetrato ai danni del manto erboso dello stadio comunale “Domenico Conte” di Pozzuoli?» E’ quanto si chiedono cittadini e sportivi dopo aver visto le immagini del campo sottoposto a quelli che dovevano essere – sulla carta – dei lavori per rimettere in sesto proprio il campo da gioco, cosa che guardando lo stato in cui versa, è riuscita male. Ciò che lascia basiti, però, è il silenzio da parte dell’assessore Gennaro Andreozzi che proprio ieri si era fatto immortalare insieme all’arbitro Fabio Maresca in una posa ad uso propagandistico, proprio davanti alle zolle saltate. Insomma, il delegato del sindaco che sbandiera di “essere sempre sul pezzo” e di “lavorare anche la notte per la città”, forse preso dalla smania di apparire ha perso di vista lo scempio e le decine di migliaia di euro buttati in fumo.