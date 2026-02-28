POZZUOLI/ Dopo la scossa 3.5 cadono massi a Cigliano

POZZUOLI – La scossa di magnitudo 3.5 di questa mattina non ha provocato danni in città eccetto qualche criticità nella località di Cigliano. In particolare in via vicinale Cigliano, nei pressi della necropoli, è avvenuta una ingente caduta di massi in tufo che si sono staccati dalle pareti lungo la strada. Nessun veicolo nè pedone è stato coinvolto. I massi però hanno invaso la piccola strada rendendola impraticabile. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco. Il loro intervento è stato necessario per mettere in sicurezza l’area che è stata regolarmente aperta al traffico veicolare.