Scambiano urna cineraria per portagioie e la rubano: ritrovata davanti a una chiesa

VARCATURO – Non c’è pace, nemmeno per i defunti. Le ceneri di un uomo, deceduto nel 2017, erano conservate in un’urna di legno tenuta in casa, insieme a tanti altri ricordi del compianto. Durante le operazioni di trasloco qualcuno ha confuso quel reliquiario con un oggetto di valore, un vaso antico o una teca di legno contenente gioielli. Qualcosa da rivendere per racimolare qualche banconota sonante. E così, complice la concitazione del momento, ha agguantato l’urna ed è fuggito. In un secondo momento avrà notato l’incisione con il nome del morto. E qualcosa è scattato. Un sentimento di rispetto nei confronti del defunto o semplicemente un “tocco” di superstizione popolare. Ha sigillato nuovamente le spoglie e ha abbandonato il reliquiario davanti ad una chiesa. Come un atto riparatore, una silenziosa richiesta di perdono: ha restituito un’anima a un luogo sacro. Una donna ha notato quella teca e ha immediatamente allertato il parroco e poi i carabinieri della stazione di Varcaturo. I militari hanno rintracciato i familiari del caro estinto e hanno finalmente restituito loro le ceneri.