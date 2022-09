POZZUOLI – Pochi minuti fa a Napoli si è ripetuto il prodigio del ‘miracolo’ di San Gennaro. L’annuncio è stato dato dall’arcivescovo, monsignor Domenico Battaglia, nel Duomo. La liquefazione del sangue del Santo Patrono è avvenuta alle 9.27. Le parole dell’arcivescovo sono state accolte con un lungo applauso. Il ripetersi del “miracolo” è letto, infatti, dai fedeli come segno di buon auspicio per Napoli e la Campania. Il miracolo avviene tre volte l’anno: il 19 settembre, giorno di San Gennaro; il sabato che precede la prima domenica di maggio e il 16 dicembre.

IL PROGRAMMA DI EVENTI – Oggi anche la città di Pozzuoli rende omaggio a San Gennaro, vescovo e martire cristiano. E lo fa con un programma di eventi religiosi e civili per far rivivere alla cittadinanza le tradizioni e rinnovare l’amore della comunità per la Chiesa. Oggi alle 18:30 sarà il vescovo Gennaro Pascarella a celebrare la Santa Messa nel Santuario di San Gennaro alla Solfatara. Al termine della celebrazione seguirà la processione del busto di San Gennaro per le vie della parrocchia. Oggi, infatti, il busto viene esposto sul sagrato della chiesa. Fino a domani, inoltre, lungo la strada saranno presenti stand gastronomici. I fedeli potranno anche assistere allo spettacolo a cura della Famiglia Francescana, in agenda per stasera, e domani a quello della compagnia teatrale “Arcobaleno Bianco” con la partecipazione della Gi.Fra. A concludere la serata il sorteggio per la lotteria di beneficenza e uno spettacolo pirotecnico.