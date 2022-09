BACOLI – Il castello di Baia apre di notte. A Bacoli hanno preso il via le visite serali al Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Soddisfatto il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «È un’occasione imperdibile. Bacoli ospita uno tra gli eventi più suggestivi del progetto Campania by Night, promosso dalla Regione. Ne siamo onorati. Un viaggio multisensoriale tra visite guidate, percorsi teatralizzati e performance musicali. Quattro serate, tra settembre e ottobre. Ogni notte sarà arricchita da una visita guidata alle collezioni archeologiche, e alla roccaforte. A seguire un “lazzaro” racconterà, in una speciale pièce teatrale, le storie più spettacolari del Castello di Baia, attraverso i “cunti” trasferiti oralmente di generazione in generazione. Al termine di questo percorso, ai visitatori sarà proposto un concerto dal titolo Canti e ritmi del Mediterraneo». Ogni appuntamento sarà dedicato ad un luogo del Mediterraneo. Le serate prevedono tre turni di visita, con partenza alle 18.30, 19.00 e 19.30.