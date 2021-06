POZZUOLI – Nel corso della prossima notte ci sarà un intervento di riparazione della condotta fognaria in corso della Repubblica, all’altezza della Farmacia Azan. I lavori inizieranno alle ore 2:00 e termineranno presumibilmente alle 8:30 di domani mattina, sabato 5 giugno. Per effetto di ciò, sarà interrotta la circolazione veicolare nel tunnel Tranvai, per cui le auto provenienti dal lungomare saranno obbligate a proseguire per via Marconi e via Rosini e dirigersi per via Ragnisco o via Pergolesi se vorranno raggiungere il centro storico. L’amministrazione si scusa per i disagi che potranno essere determinati dall’intervento notturno.