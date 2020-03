POZZUOLI – Sabato nero per la città di Pozzuoli: dopo la morte dell’autista del 118 è giunta poco fa la notizia di tre nuovi casi di Coronavirus. I dati sono stati appena comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Campania. A Pozzuoli il totale delle persone attualmente contagiate sale a 17 (3 si trovano in ospedale e 14 in isolamento domiciliare); 2 sono in via di guarigione; 5 sono i decessi (marito e moglie che abitavano in via Pasolini, un’altra anziana sempre residente in via Pasolini, la donna morta in viale Bognar e il medico napoletano residente ad Arco Felice).