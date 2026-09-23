Rubano un’auto e volano giù su una scogliera: due ladri in gravi condizioni

FORIO D’ISCHIA – Questa notte, due ragazzi di 18 anni e un ragazzo di 17 anni del posto, dopo aver verosimilmente rubato l’auto di una donna che aveva lasciato il proprio mezzo con le chiavi inserite si sono allontanati, precipitando su una scogliera. Un 18enne è stato trasferito all’ospedale del Mare mentre l’altro suo coetaneo al Cardarelli. Entrambi in prognosi riservata. Il 17enne è invece ricoverato al Rizzoli dove permane in osservazione. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Ischia.