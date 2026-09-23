Bradisismo, gli sfollati a Pozzuoli sono saliti a 5.319

POZZUOLI – È salito a 5.319 il numero degli sfollati a Pozzuoli, a seguito di 803 ordinanze, diffide e altri provvedimenti di sgombero che hanno interessato 2.476 nuclei familiari (220 sono rientrati a seguito di revoche o rettifiche, per un totale di 460 persone). Delle 5.319 persone attualmente sgomberate, 3.863 hanno richiesto il CAS, 115 sono ospitate in strutture alberghiere, mentre 1.341 non hanno richiesto assistenza al Comune. Finora 1.598 nuclei familiari, al netto delle richieste duplicate, hanno presentato domanda per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.863 persone, di cui 810 over 65 e 571 con disabilità.