NAPOLI – I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per furto Salvatore Imparato, 22enne di Ponticelli. Il giovane ha scavalcato la recinzione che delimita il perimetro di un’azienda cartotecnica e ha agguantato uno zaino che un operaio aveva momentaneamente poggiato nel cortile. Smascherato dai dipendenti dell’attività, Imparato è fuggito zaino in spalla, inseguito a vista dalla vittima. I carabinieri di pattuglia hanno assistito alla scena e hanno facilmente raggiunto il 22enne, recuperando e restituendo la refurtiva. In manette, Imparato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.