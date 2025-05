Rissa con feriti in un ristorante: denunciate 6 persone

BARANO D’ISCHIA – Una rissa in piena notte tra venerdì e sabato ha creato non pochi disordini e tanti feriti a Barano d’Ischia e più precisamente all’interno di un ristornante con musica dal vivo in via Spiaggia dei Maronti. I carabinieri della compagnia di Ischia hanno avviato le indagini e analizzato i sistemi di videosorveglianza presenti nel locale e in zona. Acquisiti i diversi referti medici dove 4 persone hanno riportato lesioni dai 15 ai 30 giorni, i militari hanno ricostruito la vicenda. Denunciate 6 persone – hanno dai 22 ai 35 anni e sono di Lacco Ameno, Casamicciola e Napoli – per rissa e lesioni personali. L’attività commerciale sarà segnalata per la sospensione ai sensi dell’articolo 100 del Tulps mentre tutti gli indagati saranno proposti per il Dacur, Daspo urbano. L’unico napoletano presente sarà inoltre segnalato per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola d’Ischia.