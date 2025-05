POZZUOLI/ Pastore, Volpe, Ismeno, Manzoni: ecco cosa diranno alla conferenza per i nuovi assessori e nuova maggioranza

POZZUOLI – «Il momento è particolare, c’è la crisi sismica in atto e c’è bisogno di unità di intenti e di una mano da parte di tutti». Sarà questo il messaggio spot per la presentazione domani (eventuale scudetto del Napoli permettendo) della nuova giunta e della nuova maggioranza di Pozzuoli. Un rimescolamento dei posizionamenti che, ricordiamo, vede Ismeno rivale di Manzoni 3 anni fa, diventare assessore; Volpe a capo di una lista civica sempre contro Manzoni, entrare in maggioranza così come Gianluca Sebastiano (Italia Viva) e Antonio Villani, quest’ultimo ex candidato nella lista di Enzo Figliolia.

LA CONFERENZA – Su Ismeno si dirà che il suo ingresso in Giunta è propedeutico alla costituzione del PD a Pozzuoli e che la sua professionalità al servizio della città è fondamentale in questo momento storico. Il “Draghi” puteolano è chiamato a risollevare le sorti di una città messa in ginocchio dal bradisismo, voluto fortemente dal sindaco, dal direttivo, dai consiglieri che per mesi hanno lavorato ai suoi fianchi in un’operazione di convincimento che non ha precedenti. Per Italia Viva parlerà invece Enrico Russo, che tornerà a sedere in consiglio comunale grazie alle dimissioni da consiglieri di Ismeno (Russo è il primo dei non eletti della coalizione di Ismeno). Qui si farà riferimento al campo largo e al percorso di ricostruzione del centro sinistra in atto in molte città.

I CONCETTI – Riccardo Volpe, invece, illustrerà i perché del suo “si” a Manzoni, che si fondano in particolare sulla condivisione di alcuni fondamentali punti del suo programma elettorale tra cui c’è proprio il Demanio, delega attribuita all’assessore Monica Barbieri. Per Antonio Villani sarà ribadito lo stesso discorso fatto per Ismeno, ovvero l’appartenenza al PD.

PASTORE OUT – Quanto a Pastore, De Simone, Guardascione e Di Dio si farà riferimento alla richiesta di due assessori da parte del gruppo letta come una sorta di “ricatto politico”, rigettato dal sindaco che ha sempre riconosciuto i gruppi venuti fuori dalle urne. Pastore dopo aver allargato a 4 il numero dei consiglieri di Pozzuoli al Centro aveva chiesto un uomo e una donna in giunta ricevendo il netto rifiuto da parte del sindaco. Secondo rumors a pesare sulla scelta ci sarebbe anche la scarsa gestione del verde pubblica, delega in capo proprio ad Anna Attore voluta fortemente dall’ex delfino di Monaco.