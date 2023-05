Rischio vulcanico e idrogeologico, nasce il tavolo tecnico-scientifico per una Pozzuoli resiliente

POZZUOLI – Un piano strategico per ridurre la vulnerabilità dei sistemi urbano, edilizio e infrastrutturale, generata dai rischi naturali ed antropici ed in particolare dall’attività della caldera dei Campi Flegrei e del bradisismo. Nasce da queste premesse il tavolo tecnico-scientifico finalizzato alla redazione di linee guida per una Pozzuoli resiliente. La città flegrea, infatti, per le sue caratteristiche geo-morfologiche, possiede un’elevata sensibilità per numerosi rischi naturali (sismico, vulcanico, idrogeologico) ed antropici. Inoltre Pozzuoli è l’unico comune dei Campi Flegrei ad essere interessato dal fenomeno del bradisismo. In questo momento il livello di allerta vulcanica è di colore giallo: i documenti dell’INGV hanno evidenziato negli ultimi anni un aumento della velocità di sollevamento del suolo e una maggiore frequenza media degli eventi sismici con epicentri nel territorio puteolano. Da qui l’esigenza di istituire un tavolo che veda coinvolti esponenti di rilievo del mondo scientifico, oltre ai centri di Competenza del Dipartimento di Protezione Civile e all’Osservatorio Vesuviano finalizzato all’individuazione delle azioni strategiche da porre in essere sia per l’implementazione degli strumenti di Protezione Civile nella gestione dell’emergenza, sia per l’adeguamento degli strumenti di governo del territorio finalizzati al raggiungimento di una sufficiente condizione di resilienza territoriale, con particolare riferimento al fenomeno del bradisismo.

I COMPONENTI – Il tavolo tecnico vede la partecipazione di più personalità. Per l’Università Federico II di Napoli vi sono i professori Roberto Castelluccio, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale (D.I.C.E.A.); Giuseppe Del Giudice, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale (D.I.C.E.A.); Massimo Ramondini, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale (D.I.C.E.A.); Domenico Calcaterra, Dipartimento di Scienza della Terra dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR); Mario Calabrese, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale (D.I.C.E.A.); Gianluca Dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale (D.I.C.E.A.). A rappresentare l’Università degli studi Tor Vergara il professore Simone Bozzato. Per il centro di competenza Plinius vi è il professore Giulio Zaccaro; per il centro di competenza CNR IREA l’ingegnere Riccardo Lanari e per l’INGV Osservatorio Vesuviano i dottori Antonio Mauro Di Vito e Rossella Nave. A rappresentare il Comune di Pozzuoli: il segretario generale Matteo Sperandeo; l’ingegnere Annamaria Criscuolo; il professore Mauro Rosi e l’avvocato Gennaro Tortora.