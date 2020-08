POZZUOLI – Quarto caso di Covid a Pozzuoli negli ultimi 4 giorni. Si tratta ancora di una persona rientrata da un viaggio all’estero e risultata positiva ieri. La notizia dell’ennesimo contagio in città è stata comunicata in serata dall’Unità di Crisi della Regione Campania. L’Asl in queste ore sta provvedendo a ricostruire il link epidemiologico. oggi sono 111 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia. In totale 12 persone sono attualmente contagiate, 86 sono guarite definitivamente e 13 sono decedute.