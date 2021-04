VARCATURO – «Ripartiamo più forti di prima!» Risto-Pescheria “La Canzone Del Mare” – Via Ripuaria 159 (uscita tangenziale di Varcaturo) È una Risto-Pescheria che offre servizi ai tavoli, sia all’aperto sia in una sala interna. Per contatti: Antonio 3926586695.

*questo articolo è donato da Cronaca Flegrea nell’ambito dell’iniziativa di promozione delle attività commerciali colpite dalla crisi provocata dal Covid.