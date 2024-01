Rione Terra, le parole di Figliolia davanti al giudice: «Nessun favoritismo, ho agito solo per il bene di Pozzuoli»

POZZUOLI – Provato, ma determinato anche a fare chiarezza. Vincenzo Figliolia, in carcere da lunedì per corruzione e turbata libertà degli incanti, ha risposto alle domande del Gip. L’ex sindaco di Pozzuoli è stato sottoposto questa mattina all’interrogatorio di garanzia nella casa circondariale di Poggioreale, dove è attualmente ristretto. L’udienza è durata un’ora e mezza circa. A riferire le modalità dell’interrogatorio di garanzia è il difensore di Figliolia, Luigi De Vita: «Il mio assistito ha spiegato di aver sollecitato l’intervento del maggior numero possibile di imprenditori per la gara d’appalto. Non aveva alcun interesse a favorire qualcuno, ma aspirava ad avere un partner per il Rione Terra che avesse le competenze e le capacità di dare di Pozzuoli un’immagine di città a forte vocazione turistica. Questo progetto rappresentava per Figliolia l’epilogo di un percorso, ma anche un trampolino per il suo futuro politico in modo da ambire a un incarico di elevata caratura. Il suo unico interesse era garantire una forte partecipazione alla gara d’appalto. Il limite di questa storia è che abbiano letto e valutato l’atteggiamento del mio assistito solo sulla base delle intercettazioni dell’imprenditore Musella. È emersa così una visione parziale dell’intera vicenda». Nelle prossime ore l’avvocato De Vita presenterà un’istanza di rivalutazione della misura cautelare.