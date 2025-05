Rinvenute dalla Polizia armi, munizioni e un ordigno artigianale

FUORIGROTTA – Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha rinvenuto nel vano sottoscala di un edificio 2 armi con relativo munizionamento e un ordigno artigianale collegato ad un radiocomando. In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Coriolano per la segnalazione da parte di un condomino del rinvenimento, nel vano scala del suo stabile, di alcune armi e di un ordigno. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno constatato l’effettiva presenza di 2 armi con munizionamento di vario calibro e di una busta contenente un ordigno artigianale con relativo radiocomando. Personale specializzato della Squadra Artificieri, giunto immediatamente sul posto, ha provveduto alla messa in sicurezza dell’ordigno mentre le armi e il munizionamento sono state poste sotto sequestro.