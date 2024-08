Rifiuti “fuorilegge” da Ischia e Procida portati a Pozzuoli: raffica di denunce

POZZUOLI – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, unitamente a personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Pozzuoli, nell’ambito dei controlli volti a verificare l’osservanza della normativa in materia di tutela dell’ambiente, ha elevato diverse sanzioni a conducenti di autocarri provenienti dalle isole di Ischia e Procida. In particolare, il 7 agosto scorso, i militari, presso l’area portuale di competenza, hanno eseguito numerosi controlli sui carichi trasportati, effettuando un riscontro sommario ed esterno dei materiali con i formulari esibiti, riportanti i relativi codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), al fine di verificarne la regolare corrispondenza.

LE DENUNCE – Durante i controlli, è stata inoltre verificata l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza stradale, segnatamente ai limiti di carico dei mezzi pesanti contenenti materiali di risulta e provenienti da scavo, mediante pesatura statica che ha portato, nei confronti di taluni conducenti di automezzi pesanti, alla contestazione della violazione ai sensi del Codice della Strada (prevista per gli automezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a quella contemplata dalla carta di circolazione). Nel contesto in esame, sono stati altresì sanzionati 6 soggetti alla guida di autovetture, per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, concernente la circolazione veicolare in porto.