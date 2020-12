POZZUOLI/QUARTO – Resterà chiuso domani, per 4 ore, il tunnel “Monte Corvara” che collega i comuni di Quarto e Pozzuoli. Lo stop alla circolazione di ogni tipo di veicolo, dalle 6 alle 10, si è reso necessario per consentire interventi di pulizia delle aree interne della galleria. La disposizione è arrivata attraverso un’ordinanza dirigenziale per consentire alla ditta De Vizia Transfer spa, affidataria per conto del Comune di Pozzuoli del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di eseguire un intervento di rimozione dei rifiuti e pulizia delle piazzole di sosta e di tutta la strada.