POZZUOLI/QUARTO – Un grosso albero è caduto pochi minuti fa in via Grotta del Sole, strada al confine tra i comuni di Pozzuoli e Quarto. Il “cedimento”, complice anche lo stato di salute dell’arbusto, è stato provocato dalle forti raffiche di vento che in queste ore stanno flagellando l’intera area flegrea. La zona dove è avvenuto l’incidente ricadrebbe sarebbe di competenza del comune di Pozzuoli. Al momento non si registrano danni.