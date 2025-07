Rifiuti, a Pozzuoli bando da 54 milioni per la raccolta differenziata

POZZUOLI – Il comune di Pozzuoli ha indetto un bando da 54 milioni di euro per l’affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e per la gestione dei servizi di igiene urbana. Il servizio dall’agosto del 2020 è affidato alla De Vizia Transfer a cui l’Ente ha destinato – come da contratto – 49 milioni di euro. Rapporto tra le parti in scadenza e che ha portato il comune di Pozzuoli a indire una nuova gara in quanto il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani veste carattere di essenzialità e non può essere interrotta o sospesa.